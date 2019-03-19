هدم بناية عشوائية وسط الغابة بجماعة اساكن

هبة بريس ـ خالد لعروسي

قامت مصالح المياه والغابات والسلطة المحلية بهدم بناية عشوائية وسط غابة جبل دهدوه بجماعة اساكن صباح اليوم الثلاثاء19 مارس 2019، بقيادة كل من رئيس مركز المحافظة و تنمية الموارد الغابوية باساكن وقائد قيادة إساكن.

وفي التفاصيل ، تقول مصادر هبة بريس ان البناية تم تشييدها من طرف مجهول وسط الجبل وقام بقطع وزبر هكتار من الغابة المحيطة بالبناية اذ كان من المحتمل ان تتضاعف المساحاة المستغلة لولا تدخل مصالح المياه والغابات التي بدورها نسقت مع السلطة المحلية لوقف هذا الخرق

الى ذلك ، يذكر ان اكثر من ثلاثين بناية غير مرخصة تم بنائها وسط الغابة بجبل دهدوه كانت موضوع نقاش السنة الماضية ومازالت موجودة حتى اليوم، وفي هذه الفترة من كل سنة تشهد جماعة اساكن مشاكل بين مصالح المياه والغابات وبعض الفلاحين الذين يقومون بالتوسع على حساب الغابة.

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