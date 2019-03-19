الخلفي : تخصيص 75 مليون درهم لدعم مشاريع الجمعيات

هبة بريس ـ و م ع

أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم في إطار برنامج “مشاركة مواطنة” تخصيص غلاف مالي يقدر بـ75 مليون درهم لدعم مشاريع الجمعيات.

وقال السيد الخلفي، خلال حفل إطلاق هذا البرنامج على الصعيد الوطني، إن الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج يصل إلى 165 مليون درهم، منها حوالي 75 مليون درهم عبارة عن دعم لمشاريع مقدمة من طرف الجمعيات، إضافة إلى الشق المتعلق بتطوير حكامة الدعم العمومي الموجه للجمعيات لا سيما عبر إصلاح إطار الشراكة الذي يؤطر هذا الدعم.

وشدد الوزير على ضرورة اعتماد برنامج للإصلاح الشمولي والعميق لحكامة الدعم العمومي الموجه للجمعيات بتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية من أجل اعتماد إطار جديد مع منظومة حكامة تتيح قواعد الشفافية والتنافسية والفعالية.

ولفت السيد الخلفي إلى أن برنامج “مشاركة مواطنة” يعكس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال دعم مبادرات جميعات المجتمع المدني في المجالات المتعلقة بالشباب والبيئة والمساواة، مشيرا إلى أنه يجسد أيضا إرادة مشتركة من أجل مواكبة مجموع الإصلاحات المؤسساتية والقانونية التي انخرطت فيها المملكة منذ اعتماد دستور 2011 .

من جهتها، أبرزت السفيرة، رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، السيدة كلوديا ويدي، أن الإصلاحات التشريعية التي انخرط فيها المغرب بشأن الإطار التنظيمي الذي يؤطر الحقل الجمعوي والمقتضيات الجديدة للديمقراطية التشاركية مكنت من إعادة تحديد دور المجتمع المدني وقدرته على التأثير في الإصلاحات الكبرى الجارية في قطاعات الشباب والمساواة والبيئة.

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