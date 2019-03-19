احفير : مدون فيسبوكي يتلقى اخبارا بمنع وقفة احتجاجية ( صورة )

هبة بريس : وجدة

تفاجأ المدون الفيسبوكي (س ب ) من مدينة أحفير بعد بتوصله برسالة موجهة له من طرف باشا مدينة أحفير ب يخبره فيها “منع وقفة إحتجاجية قرب حي لبغادة بالمدينة”.

ونشر المدون الفيسبوكي على حائطه الخاص انباء عن اعتزام تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 22 مارس 2019 على الساعة الخامسة قرب لبغادة ضد الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المدن الحدودية” مما جعل باشوية احفير تعلن المنع

واستغرب ذات المدون في تصريح لهبة بريس ان التدوينة الفيسبوكية لم يتخللها اي تاكيد منه قبل ان يضيف انه لم يضع اي اشعار لدى الباشوية لكي يتم المنع.

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