هولندا.. العثور على دليل يدعم فرضية الدافع الإرهابي وراء هجوم أوتريخت

هبة بريس ـ وكالات

رجحت السلطات الهولندية اليوم فرضية الدافع الإرهابي وراء إطلاق النار على عربة ترام أمس الاثنين في مدينة أوتريخت وذلك بعد العثور على رسالة خطية كانت داخل سيارة المشتبه به الرئيس.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أمس الاثنين أنه “لا يمكن استبعاد” وجود دوافع أخرى بما فيها فرضية خلاف عائلي.

ولكن النيابة العامة والشرطة قالتا، اليوم الثلاثاء في بيان مشترك، إن فرضية “الدافع الإرهابي باتت جدية بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه به ودلائل أخرى وكذلك طبيعة الوقائع”.

ولم يكشف البيان عن محتوى الرسالة، مضيفا: “حتى الآن لم تؤكد تحقيقاتنا وجود رابط بين المشتبه به الرئيس وضحاياه”.

وتحقق الشرطة الهولندية مع المهاجر التركي غوكمن تانيش (37 عاما) المشتبه به الرئيس ورجلين آخرين اعتقلا على خلفية الهجوم الذي أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وسبعة جرحى، حالة ثلاثة منهم خطيرة.

وذكرت تقارير أن المشتبه بهما شقيقان ولكن لا تربطهما صلة قرابة بتانيش.

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