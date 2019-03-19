انزكان : إنطلاق حملة بيئية واسعة بمشاركة جل الفاعلين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أطلقت عمالة انزكان ايت ملول، أكبر حملة بيئية، بمشاركة جل المتدخلين من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني، تستهدف شوارع وساحات من أجل رد الاعتبار لجمالية العاصمة التجارية بالجنوب.

الحملة البيئية، ستشمل إنزكان الكبير بمختلف أحياءه وشوارعه وتنخرط فيها الجماعات المحلية بربوع تراب العمالة والفعاليات المحلية من مقاولات مواطنة وجمعويون، حيث تم توفير عدد من الآليات يتنسيق مع مصالح الانعاش الوطني .

هذا ، وسطرت السلطات المحلية برنامجا طويل المدى سيتم العمل عليه وسيشمل كذالك ضفاف واد سوس في اتجاه المصب.

وبحسب مهتمين بالشأن البيئي ، فإن مبادرة عمالة إنزكان، تعد نموذجا لجل الاقاليم الاخرى بربوع الجهة، من أجل النهوض الفعلي بالجانب البيئي وبجمالية المدن لما له من إنعكاس ايجابي على المواطنين والتجمعات السكنية بالخصوص، الى جانب أنها تصب في الانخراط الفعلي للمغرب في مجالية حماية البيئة والمناخ، كما أن المبادرة ستعيد لانزكان رونقها وجمالية أحياءها بعد فقدت اشياء كثيرة بسبب الاكتضاض والهجرة التي ريفت بعض هوامشها ( القليعة و التمسية ..) ما تسبب في احتقان بيئي انعكس سلباً على جمالية تلك المناطق .

المبادرة البيئية، تستدعي مشاركة لجن الأحياء والعمل من اجل تنظيم تباري حول أجمل الأحياء والأكثر انخراطا في مقاربة الاستدامة بهدف تحقيق مقاربة بناءة ، يكون الهدف منها تحقيق أهداف بيئية والنهوض بجمالية مناطق انزكان أيت ملول.

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