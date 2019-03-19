المالكي يَبْسُطُ اسباب إبعاد وفد رسمي إيراني عن مؤتمر الرباط

هبة بريس ـ الرباط

عزا رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، غياب الوفد الإيراني عن أشغال الدورة 14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى عدم احترام إيران الشروط المعمول بها للمشاركة في المؤتمر.

وقال المالكي خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء لتقديم نتائج الدورة الأخيرة لمؤتمر الاتحاد التي احتضنتها الرباط خلال الفترة الممتدة بين 11 و14 مارس الجاري، إن “الأمانة العامة للاتحاد وجهت دعوة لكافة الدول الأعضاء” كما راسلتها بشأن “ما يجب احترامه خصوصا على مستوى العدد”.

وأوضح رئيس مجلس النواب الذي جرى انتخابه مؤخرا رئيسا لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن “إيران لم تحترم الشروط التنظيمية الجاري بها العمل للمشاركة في أشغال هذه الدورة”، مؤكدا أنه “من الصعب قبول وفد يضم 30 أو 40 عضوا”.

وكانت مصادر إعلامية نقلتْ أنَّ “السلطات المغربية بمطار محمد الخامس بالبيضاء منعتْ دخول أعضاء من الوفد الإيراني إلى أراضي المملكة، للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي احتضنتها الرباط خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 مارس الجاري، لأسباب أمنية”.

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