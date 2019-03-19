بأمر ملكي.. هذه الكلمات والعبارات ممنوع أن تنطقها كيت ميدلتون وميغان ماركل

هبة بريس - وكالات

يُطبق البرتوكول الملكي العديد من القواعد الصارمة، عندما يتعلق الأمر باستخدام الكلمات والعبارات الشائعة بالنسبة لأفراد العائلة، وبخاصة دوقة ساسكس ميغان ماركل ودوقة كامبردج كيت ميدلتون.

وكشفت الخبيرة الملكية دانييلا إلسير، مجموعة من العبارات والكلمات الممنوع نطقها من قبل ميدلتون وماركل، فعندما تريد أن تسأل أي منهما على المرحاض تقول loo وليس toilet؛ لأنها مستمدة من كلمة فرنسية.

وعند الاعتذار يستخدم أفراد العائلة المالكة عباراتي sorry, or sorry, what? ، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وعندما قامت ميغان بتصميم منزلها الجديد في ويندسور، كوخ فروجمور، أجبرت على استخدام كلمة أريكة sofa، وليس Couch لأنها كلمة شائعة للعامة.

وللإشارة إلى كلمة العطور تستخدم كلمة scent بدلًا من perfume؛ فهي كلمة فرنسية أيضًا.

كما يجب التفريق بين كلمة supper التي تُشير لوجبة العشاء في العائلة المالكة، وكلمة Dinner التي تستخدم في المناسبات الرسمية الكبيرة التي تشمل رؤساء الدول أو الملوك الزائرين.

وفيما يتعلق بقواعد الإتيكيت العامة في البروتوكول الملكي، يقتضي عدم لمس أفراد العائلة المالكة نهائيًا مهما كان الأمر، بل يقتصر الأمر على الانحناء بالرقبة للرجال والركبتين للنساء، وعدم التقاط صور السيفلي معهم، وعدم ارتداء الملابس التي تكشف سياقهم أو التي تكون عارية الصدر.

فضلًا عن ذلك، يجب ارتداء القبعات للنساء نهارًا، واستبدالها بالتيجان مساءً.

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