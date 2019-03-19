الزيات يرد على من ينتظرون رحيله : اخطط للبقاء طويلا !

ادريس دحني – هبة سبور

نشر رئيس الرجاء الرياضي تغريدة على حسابه في تويتر رد فيها على الأخبار التي اشارت الى مغادرته للفريق الأخضر نهاية الموسم الجاري , حيث قال ” أعتذر لمن أعلنو رحلي , لكن لا زلت رئيس للرجاء واخطط للبقاء طويلا ” .

وخلق الرئيس الجديد للرجاء الجدل بعدما أخلف وعوده بإخراج الرجاء البيضاوي من الأزمة المالية الخانقة , وعجز عن القيام بإنتدابات وازنة لتعزيز التركيبة البشرية للرجاء والتي كانت تنافس على عدة واجهات , كما عجز عن جلب مستشهرين جدد , الشيء الذي جر عليه وابلا من الانتقادات خصوصا بعد اقصاء الرجاء من كأس زايد وخروجه من كأس الكونفدرالية في دور المجموعات بعدما توج بها الموسم الماضي , وابتعاده عن لقب الدوري والذي اصبح على مرمى حجر من خزينة الغريم التقليدي الوداد .

وشمل غضب الجمهور الرجاوي أسماء عديدة كأوزال وفتحي جمال والمعد البدني وطبيب الفريق , اضافة لبعض المنخرطين وبعض اللاعبين الذين تراجع مستواهم بشكل حاد .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0