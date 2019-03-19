تخفيضات وامتيازات تفضيلية في التنقل بالقطار لفائدة الفنانين

هبة بريس

تم، اليوم الثلاثاء19 مارس بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تروم توسيع وتنويع خدمات النقل السككي لفائدة الفنانين الحاملين للبطاقة المهنية، وكذا حاملي البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي المهن الفنية.

وأوضح بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال أن ذلك يأتي عملا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتكريسا للعناية المولوية لنساء ورجال الثقافة والفن وبنيات الإبداع الثقافي والفني، وكذا من أجل تحسين أوضاع الفنانين وإعادة الاعتبار لهم. وبموجب هذه الاتفاقية، أشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يمنح حاملي البطاقة المهنية للفنان، وحاملي البطاقة الإدارية والتقنية للمهن الفنية بطاقات سير بأثمنة تفضيلية تخول لهم مجانية التنقل بالدرجة الثانية على متن قطارات الخط (ذات أو بدون الحجز المسبق) والقطارات المكوكية وتخفيض نسبته 50 في المائة عند امتطاء القطار فائق السرعة “البراق” في محور الدار البيضاء المسافرون- طنجة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تخول أيضا في أحد بنودها لحاملي البطاقة المهنية للفنان، وحاملي البطاقة الإدارية والتقنية للمهن الفنية، تخفيضات تفضيلية في سعر التذاكر للسفر على متن قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتخفيضات تفضيلية على ثمن بطاقات الانخراط للسفر على متن القطارات المكوكية على محور الدار البيضاء- الرباط- القنيطرة.

كما تستفيد هذه الفئات من تخفيض بنسبة 30 في المائة على ثمن التذكرة العمومية المتوفر في وقت الحجز بالدرجتين الأولى والثانية على متن جميع القطارات فائقة السرعة “البراق” ذات الحجز المسبق وجميع قطارات الخط بما فيها القطارات ذات الحجز المسبق، بالإضافة إلى القطارات المكوكية باستثناء القطارات التي تسير خلال فترات الذروة بالنسبة لمحور الدار البيضاء-الرباط-القنيطرة.

وذكر البلاغ أن السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أكد خلال حفل التوقيع على الاتفاقية أن هذه الشراكة تأتي في إطار تنزيل الوزارة لمخططها العملي والتنفيذي وتسريع تنزيل البنود والمقتضيات المتضمنة في القوانين والمراسيم المتعلقة بشريحة الفنانين والمبدعين، خاصة الشق المرتبط بالخدمات الاجتماعية.

والتزاما بالسياسة العمومية الهادفة إلى تطوير مجالات الثقافة والفنون، أكد الوزير، حسب البلاغ، على أن الوزارة تعمل بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية لتوقيع اتفاقيات شراكة تهدف إلى توفير الحماية الصحية والاجتماعية للفنانين

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