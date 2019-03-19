الدكالي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا

نُشر بتاريخ :  2019-03-19 - 15:35
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هبة بريس

استقبل وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الإثنين 19 مارس 2019 بمقر الوزارة ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا السيد ريتشارد سيزيبيرا، الذي يترأس وفد بلاده لأشغال اللجنة المشتركة المغربية الرواندية المنعقدة في الرباط.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة بحث فيها الجانبان سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الطب الرياضي وتكوين الأطر الطبية وشبه الطبية، وكذا سبل التعاون في مجالات متعلقة بالأدوية وخاصة مراقبة الأدوية، في إطار الجهود التي تقوم بها الدول الإفريقية من أجل إحداث الوكالة الإفريقية للأدوية.

كما تباحث الطرفان سبل تعزيز تمويل القطاع الصحي، وإدراج تكنولوجيات حديثة من أجل تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة عالية.

و حضر هذا اللقاء سفير المغرب لدى جمهورية روندا وسفير روندا المعتمد لدى المغرب والمقيم في السنغال.

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