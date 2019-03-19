باريس تتربع على قائمة أغلى مدن العالم

هبة بريس - وكالات

تربعت العاصمة الفرنسية باريس، على قائمة أغلى المدن في العالم من حيث تكلفة المعيشة.

ونشرت “وحدة الاستخبارات الاقتصادية”، التابعة لمجموعة الإيكونوميست (Economist Intelligence Unit)، مؤخرا، قائمة “أغلى مدن العالم 2019”.

ووضعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية باريس في المركز الأول كأغلى مدينة في العالم.

وحلت مدينتا هونغ كونغ الصينية في المرتبة الثانية، وسنغافورة في المرتبة الثالثة.

وكانت المدن الأقل تكلفة هي كراكاس، ودمشق، وطشقند، وألماتي وبنغالور، وكراتشي، ولاغوس، وبوينس آيرس، وتشيناي و نيودلهي، على التوالي.

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