توقيف سيدة عرضت طفلها للبيع على الأنترنيت

هبة بريس - وكالات

أعلن جهار الأمن البولوني ،الثلاثاء 19 مارس ، عن توقيف سيدة تعرض طفلها للبيع على الأنترنيت .

وأوضح المصدر أنه تم توقيف سيدة شابة بولونية تبلغ من العمر 22 عاما لعرضها طفلها للبيع على الإنترنت ،و قالت المعنية إن دوافع رغبتها في بيع طفلها هو الحصول على المال .

وخلال نفس العملية اعتقلت الشرطة أيضا أخ المرأة المعنية ببيع طفلها ،البالغ من العمر 26 عاما .

وأوضح المصدر الأمني البولوني أنه أثناء مراقبة شبكة الإنترنت ، عثرت الشرطة على “مضمون مقلق جدا يتعلق بعرض طفل للبيع في أحد المنتديات الإعلانية وعلى شبكة اجتماعية معروفة ،مقابل مبلغ محدد “.

واكتشف رجال الشرطة أن المستخدم الذي نشر الإعلان على الشبكة الاجتماعية قدم بيانات شخصية خاطئة، ومع ذلك ، تمكنوا من تحديد العنوان الذي يوجد به جهاز الكمبيوتر المستخدم من قبل مرسل الإعلان.

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