وزارة النقل: “الاجتماع مع مهنيي نقل المسافرين مر في أجواء جادة”

هبة بريس

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن الاجتماع الذي عقد مؤخرا بمقر الوزارة مع ممثلي مهنيي النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب مر في ” أجواء طبعها الحوار المسؤول والجاد بين كافة الأطراف بهدف مواجهة الاكراهات التي يعرفها هذا القطاع والعمل على تطويره، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين”.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، يوم 13 مارس الجاري تطرق إلى عدد من القضايا الهامة التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل الطرقي للمسافرين، وعلى رأسها مشروع العقد البرنامج الذي أعدته الوزارة في انتظار تلقي مقترحات وملاحظات المهنيين لبلورة صيغة نهائية تستجيب لتطلعات هذه الفئة من المهنيين، والتي ستتضمن حلولا للقضايا المرتبطة بالمردودية والمنافسة الشريفة والمأذونيات وكذا السلامة الطرقية.

كما تمت، حسب المصدر نفسه، مناقشة الإشكاليات المرتبطة بالملفات العالقة، حيث أكد الكاتب العام على انكباب الوزارة على معالجة هذه الملفات مع إعادة تفعيل عمل اللجنة التقنية لتسريع وتيرة معالجة كافة القضايا العالقة المرتبطة بملف النقل الطرقي للمسافرين.

كما تناول الاجتماع الذي يندرج في إطار سلسلة الحوارات مع مختلف الهيآت المهنية، الإشكالات المتعلقة بوضعية المحطات الطرقية إضافة إلى تبسيط المساطر الخاصة بأداء الغرامات والعمل على رقمنتها.

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