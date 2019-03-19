الاتحادي ” المتوكل” يتضامن مع الاساتذة ” المتعاقدين” وهذا موقفه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تداول فايسبوكيون على نطاق واسع صورة للقيادي الاتحادي ” مصطفى المتوكل” الرئيس السابق لبلدية تارودانت، يظهر منها خلالها و هو يحمل هاتفه لالتقاط صور وفيديوهات لمسيرة الاساتذة ” المتعاقدين” في مسيرتهم في شوارع مدينة تارودانت.

الاتحادي ” متوكل” ومهما أن حزبه يشارك في حكومة ” العثماني” غير أنه بحسب الكثيرين، خرج بموقفه الشخصي إزاء التطورات الاخيرة التي عرفها المشهد التعليمي بالبلاد، بعد ان عبر الاساتذة ” المتعاقدين” عن رفضهم الالتحاق الى الفصول الدراسية، حتى يتم تسوية ملفهم المطلبي وإدماجهم .

وبهذا الخصوص قال ” المتوكل” في تصريحات وتدوينات في الموضوع ” إن الهدر السياسي بالتدبير السيـئ في التعامل مع الموارد والطاقات البشرية وأساسا الشغيلة يتجلي فيه تبخيس لها ولمجال عملها وعلاقتها بالمستقبل المنشود عند الشعب وقواه الحية وكذا طموح الدولة لتصبح رائدة بإداراتها التي هي صمام أمان يتصف بالإستدامة في التطور والبدل والعطاء إن لم تطله مقاربات تحكمية وراءها خلفية ومرجعية أصولية ونكوصية متشبعة بنزعة نفعية مصالحية تتوخى انتهاز كل تفاصيل السلطة ومواردها للإستقواء على القوى الحية والعاملة والمثقفة، وحتى على البناء الديمقراطي ”

وأضاف القيادي الاتحادي : ” إن الخيار المحوري للتنمية هو الإنسان الركيزة الأساسية لإصلاح وتطوير كل منظومات الدولة والمجتمع …. إن الإنسان العامل والموظف لايجب أن يختزل فقط في الحديث عن التنمية البشرية وفي قرارات حكومية تتأرجح بين ما هو كائن وما يجب أن يكون عندها دون استشارة ولا توافق مع الطبقة العاملة وممثليها الدستوريين الحركة النقابية، ودون المساس السلبي بالمكتسبات والحقوق والمكانة الإعتبارية للشغيلة في جميع القطاعات والتي لولاها لما قامت مؤسسات الدولة ، ولا نفذت كل برامجها، ولا قامت حتى بجبي الضرائب والرسوم ، ولا بإنتاج المعرفة ، ولا توفير القوت اليومي اللازم للشعب .

وتساءل القيادي : ” عن أي حوار تتحدث الحكومة ؟ وعن أي إصلاح تتكلم ؟ وما الغاية من التعاقد الذي أقرته ؟ وما هي تكلفته على ما بني وتحقق طوال عقود وعلى الموارد البشرية؟ وما مصير تجاربها وخبراتها وكفاءاتها المنقولة عبر أجيال لجيل اليوم وغدا ؟ ولأجل ولحساب من ؟

إن مرجعية المقايسة، والتعويم، وتحرير الأسعار، وتعطيل تحقيق عدالة تهم الاقتصاد و السياسة الضريبية، وكافة أساليب تحقيق توازن مالي متحدث عنه على حساب حقوق ومكتسبات وطاقات الكادحين من جهة، وعلى حساب التجار والقطاعات الخدماتية، ليس حلا ولا برنامجا لتحقيق تنمية بشرية ، بل هو طريق إلى المزيد من التأزيم ورفع تكلفة الإصلاح .

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