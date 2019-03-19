بركان.. كاتبة الدولة للتنمية المستدامة توقع إتفاقيات في مجال الحفاظ على البيئة‎

هبة بريس : أحمد المساعد

نظم صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري بمقر عمالة بركان لقاء تواصلي حول التدبير البيئي للنفايات المنزلية وإعادة تدويرها بحضور نزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة ومحمد علي حبوها عامل إقليم بركان والمدير العام لوكالة حوض ملوية ورؤساء الجماعات الترابية، وفعاليات جمعوية في المجال.

وتم الاستماع لكلمة العامل محمد علي حبوها حول مدى إنخراط الإقليم في التدبير البيئي والمساهمة الفعالة في تنمية مستدامة كما ركز على ضرورة العمل على ورش الفرز القبلي للنفايات، كأهم المحاور التي يجب العمل عليها للارتقاء الملموس بالتنمية المستدامة.

كما تم توقيع 3 إتفاقيات للمحافظة على البيئة، الاتفاقية الأولى بكلفة إجمالية ب 13 مليون درهم ممولة كليا من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تهم إنجاز مركز فرز وتدوير النفايات المنزلية والمشابهة لها باقليم بركان، والاتفاقية الثانية هي تمويل مشروع تهيئة واد شراعة وإزالة النقط السوداء بالإقليم، والاتفاقية الثالثة تشمل تمويل مشروع إنشاء منتزهات إيكولوجية وحماية التنوع البيولوجي على طول واد شراعة بالاضافة الى القيام بزيارة ميدانية لواد شراعة والمطرح العمومي.

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