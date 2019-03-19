المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات يفضح اكاذيب البوليساريو من قلب جنيف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

صفع المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات بجنيف البوليساريو من قلب العاصمة السويسرية جنيف، حيث تقام بها اشغال مجلس حقوق الانسان .

وقال احمد عمر رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ان البوليساريو تمارس التضليل ونشر الاكاذيب داخل المجلس بخصوص الوضع الحقوقي بالاقاليم الجنوبية .

واضاف كيف للنشطاء والحقوقيين ان يتبنوا هذه الاكاذيب وهم لم يسبق لهم زيارة هذه الاقاليم للتعرف على حقيقة الوضع الحقوقي والتنموي.

مشيرا المصدر نفسه، أنه بعد زيارة المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بتنسيق مع جمعية الصحراء اثر الاتفاق الذي جرى توقيعه ضمن فعاليات الدورة الاولى من المؤتمر الدولي الصحراء نموذج الامم المتحدة الذي عقد ما بين 3 و 7 ابريل بمدينة اكادير، فإن المركز ينوه بالوضع الحقوقي والتنموي المتقدم بالصحراء بفضل المجهودات التي يقوم به المغرب في هذا الاطار. ويؤكد بالرجوع للمعطيات التاريخية والميدانية التي قام بجمعها واصدر على اثرها تقريرا مفصلا. أن أقاليم الصحراء جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية.

ووجه أحمد عمر رسالة الى جميع النشطاء والمنظمات الحقوقية الى زيارة اقاليم الصحراء للوقوف عند حقيقة الوضع هناك بعيدا عن ما تروجه مجموعة محدودة تعيش في اسبانيا وبعض الدول وليس لها وجود على أرض تلك الاقاليم وليس لها صفة للتحدث باسم سكان تلك الاقاليم.

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