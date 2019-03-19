مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون تنظيمي حول التعيين في المناصب العليا

هبة بريس

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه سيتم، في بداية المجلس، تدارس مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق-إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا، الموقع بالرباط في 8 يبراير 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور، يليه اتفاق-إطار للتعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور، ثم اتفاق بشأن التعاون في ميدان السياحة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا، الموقع بالرباط في 8 يبراير 2019.

ويختم المجلس أشغاله – حسب البلاغ – بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0