أردوغان ل”سفاح” نيوزيلندا: إن لم تحاسبك بلادك فنحن من سيحاسبك

هبة بريس - وكالات

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، متوعدا بمحاسبته إذا لم تحاسبه بلاده.

ونقلت وكالة “الأناضول” الرسمية عن أردوغان قوله مخاطبا منفذ الهجوم الذي راح ضحيته 50 شخصا، برينتون تارانت: “عليك أن تدفع ثمن ما اقترفت يداك. وإن لم تحاسبك نيوزيلندا، فنحن نعرف كيف نحاسبك بشكل من الأشكال”.

وأضاف: “بالنسبة لي، لقد أخطأنا حين ألغينا عقوبة الإعدام، إذ يصعب عليّ أن أرى الذين تسببوا في مقتل 251 مواطنا ليلة المحاولة الانقلابية (15 يوليو 2016)، وهم أحياء في السجون تتم تلبية احتياجاتهم، حتى ولو كانت عقوبتهم السجن المؤبد”.

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