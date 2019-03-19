استئنافية فاس تؤجل محاكمة القيادي “البيجيدي” حامي الدين

ع محياوي – هبة بريس

قررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بقضية قتل بنعيسى آيت الجيد.

وقضت استئنافية فاس، بتأجيل المحاكمة إلى ال 14 ماي المقبل، بهدف ضم الملف الجديد إلى الملف الأصلي القديم الذي يعود إلى سنة 1993.

هذا ويشار الى أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.

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