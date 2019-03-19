هذا ما قاله توهامي بعد استدعائه للمنتخب المغربي

هبة سبور – شفيق عنوري

أعرب أنور توهامي، لاعب بلد الوليد الإسباني، عن سعادته البالغة بالدعوة التي تلقاها من الفرنسي هيرفي رونار، لحمل قميص المنتخب المغربي.

وصف توهامي في تصريحات متلفزة، دعوته لمتثيل “الأسود” ب”اللحظة الحاسمة” في مسيرته الكروية.

وقال توهامي، لا يمكنني وصف ما أشعر به بعد استدعائي للمنتخب، “سأكون سعيدا إن حصلت على فرصتي مع لاعبي الأسود”.

وأكد لاعب بلد الوليد، أنه كان واثقا من اهتمام رونار به، عقب الأداء المميز الذي أظهره في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ووجه رونار الدعوة لتوهامي، لخوض مباراتي المنتخب المغربي المقبلتين، أمام كل من مالاوي والأرجنتين.

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