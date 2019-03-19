وجدة.. مخاطر ظاهرة الشغب الرياضي محور ندوة علمية

هبة بريس : وجدة

تحت شعار” لا للشغب، جميعا من لأجل بيئة رياضية سليمة ” احتضنت قاعة الندوات بفضاء تكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بوجدة يوم الجمعة 15 مارس الجاري، ندوة علمية في موضوع : مخاطر ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية “ هذه الندوة العلمية التحسيسية والتواصلية ترأسها محمد شملال رئيس لجنة الرياضة بفضاء النسيج الجمعوي كمقرر للجلسة وأطرها ثلة من الأساتذة الباحثين والمسؤولين المتخصصين تناولوا الموضوع من عدة مقاربات تمثلت في :

المقاربة السكولوجية، د عبد المجيد كمي، (الطب النفسي).

المقاربة السوسيولوجية، مصطفى عمروس ،أستاذ بكلية الحقوق بوجدة.

المقاربة القانونية ، عمر بريان، نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بوجدة.

المقاربة الأمنية ، حسن نجاري، عميد شرطة بولاية الأمن بوجدة.

المقاربة الإعلامية، صلاح علالي صحفي بإذاعة وجدة الجهوية.

وفي كلمة باسم اللجنة المنظمة أوضح سمير بنعيادة مدير فضاء النسيج الجمعوي أن تنظيم هذه الندوة العلمية يدخل في إطار الأنشطة التواصلية والتحسيسية التي تنظمها مختلف اللجان الموضوعاتية التي يحتضنها فضاء النسيج الجمعوي وفي مختلف المجالات المرتبطة بالأدوار الاجتماعية التي يمكن أن تلعبها جمعيات المجتمع المدني للمساهمة في التأطير والتوعية والتحسيس في مختلف القضايا والمواضيع التي تهم المجتمع.

كما أشار المتحدث أن هذه الندوة العلمية سوف تساهم في تعميق النقاش العمومي وتتيح الفرصة لمختلف المتدخلين للدراسة والبحث وكذا تبادل الأفكار والمقترحات حول موضوع أصبح يشغل بال المواطنين والمسؤولين على حد سواء ، حيث عرفت بعض الميادين الرياضية في الآونة الأخيرة تسجيل أحداث مؤسفة وبالتالي تحولت التظاهرات الرياضية من فضاء للفرجة والمتعة إلى الخروج عن الضوابط القانونية فتحولت بعض السلوكات المنحرفة لبعض المشجعين إلى جنح وجرائم تنوعت مابين الضرب والجرح والتخريب وإتلاف الممتلكات العمومية والخاصة؛ بالإضافة إلى تهديد سلامة وأمن المواطنين وإلحاق أضرار جسدية بأفراد قوات الأمن العمومية .

ثم توالت مداخلات الأساتذة كل حسب تخصصه ومسؤولياته المهنية بالشرح والتفصيل وكذا عن مستجدات التشريع الجنائي المغربي لظاهرة العنف والشغب في الميادين الرياضية وكذا عن أسبابه ومسبباته ليخلص المتدخلون في الأخيرأن العنف والشغب في الملاعب الرياضية وخارجها، ظاهرة معقدة تتطلب مقاربة شمولية لتطويقها، أو على الأقل الحد من تداعياتها. فمواجهته تتطلب تخطيطا استراتيجيا واتخاذ تدابير استباقية تعتمد بالأساس على التربية والتكوين وتكثيف برامج التوعية والتحسيس مما يعني فتح ورشات لتعميق النقاش العمومي والإحاطة بكل الأبعاد المرتبطة بهذه الظاهرة.

كما أكد بعض المتدخلين بأن الشغب أصبح ظاهرة ملازمة للفعل الرياضي وليست ظاهرة عابرة وبالتالي فمن غير الممكن الاقتصار على المقاربة الأمنية بالرغم من أهميتها، بل لابد من التعاطي مع الظاهرة باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية ينخرط فيها الجميع، الأسرة ، المدرسة ، الوزارات المعنية ، الجامعات والعصب الرياضية، الأجهزة الأمنية ، وسائل الإعلام ، المجتمع المدني.

وفي الأخير خلصت الندوة العلمية إلى عرض مجموعة من المقترحات والأفكار ستساهم لا محالة في مساعدة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وكذا القائمين على الشأن الرياضي من الحد من التبعات السلبية لهذه الظاهرة، ومن جملة هذه الأفكار والتوصيات التي تم اقتراحها :

– الأسرة مدعوة بتربية وتوعية أبنائها بمخاطرالشغب والعواقب الوخيمة جراء التعدي على الممتلكات العمومية والخاصة.

– دور المدرسة وجميع المؤسسات التعليمية في التوعية والتحسيس بمخاطر العنف والشغب في الميادين الرياضية و بضرورة المحافظة على المنشآت الرياضية باعتبارها ملك لهم.

– انجاز وتطوير البنيات التحتية بملاعب رياضية للقرب وخاصة بالأحياء المدارية كمتنفس لفائدة الشباب سيساهم بشكل فعال في الحد من ظاهرة الشغب.

– دور الإعلام الرياضي من خلال التحسيس والتوعية والابتعاد عن التعصب والتحيز والالتزام بالحياد التام.

– تحديث وتجهيز المنشآت الرياضية بكل المرافق الضرورية والعمل على تثبيت كاميرات المراقبة لرصد أي حادث شغب أو سلوك يخالف الضوابط القانونية.

– تأهيل البنيات التحتية للملاعب الرياضية وتحسين شروط استقبال الجماهير الرياضية خصوصا عبر توفير المرافق الصحية ووسائل الترفيه وترقيم الكراسي وتوجيه الجمهور.

– تحديث نظام بيع التذاكر باستعمال التكنولوجيا الحديثة لتفادي مشكلة تزوير التذاكر وتدفق أعداد الجماهير التي تفوق الطاقة الاستيعابية للملعب.

– ضرورة مرافقة القاصرين من طرف أولياء أمورهم حتى لا يكونوا عرضة للتغرير بهم وتحريضهم على العنف والشغب.

– عدم السماح بالتنقل الجماعي للجماهير إلى ميادين رياضية بجهات أخرى في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه أن يهدد سلامة المشجعين والأمن العام بصفة عامة.

– الارتقاء بمستوى الحكام والتحكيم بصفة عامة للرفع من القيمة الأخلاقية للرياضة والتنافس الشريف وتفعيل الإجراءات التأديبية والقانونية الزجرية للمخالفين.

– التزام السلطات الادارية ووزارة الشباب والرياضة بتأطير جمعيات المشجعين عبر إشراكها في الاجتماعات التحضيرية والتنسيق معها فيما يخص الأنشطة الاحتفالية التي ترغب في تنظيمها داخل الملاعب.

– السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 09-09 بالحزم والصرامة اللازمين في حق الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال الشغب العنف في الميادين والملاعب الرياضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0