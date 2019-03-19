لجنة الحق في الحصول على المعلومات تحدد برنامج عملها على المدى القريب

هبة بريس

عقدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، الاثنين 18 مارس بالرباط، اجتماعها الأول برئاسة عمر السغروشني، رئيس اللجنة، والذي أسفر عن تحديد برنامج عملها على المدى القريب.

وأفاد بلاغ للجنة أن هذا البرنامج الذي اعتمد في ختام مناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال، يتضمن عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والهيئات الممثلة لمهن الصحافة والإعلام وجمعيات المجتمع المدني المعنية، لضمان الانخراط الجماعي في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

واشتمل جدول أعمال هذا الاجتماع على برمجة الاجتماعات المقبلة للجنة وتحديد منهجية العمل، وضبط آليات المصادقة على مشروع النظام الداخلي للجنة، والشروع في تدارس نماذج استمارات طلب الحصول على المعلومات.

وأكد رئيس اللجنة في كلمته على الدور المحوري للهيئة في السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات وإرساء مبادئ الشفافية في تدبير المرفق العام.

وتجدر الإشارة الى أن اللجنة تضم في عضويتها، الى جانب رئيسها، عمر السغروشني، كلا من خلود أبجا وعبد الحكيم المرابط ممثلين عن الإدارات العمومية، ولحسن العسبي عضوا عن مجلس النواب، وحسن التايقي عضوا عن مجلس المستشارين، وعلي الرام ممثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووفاء القصري ممثلة مؤسسة أرشيف المغرب، ومصطفى الناوي ممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان، وبدر الدين ضاكة ممثل مؤسسة الوسيط، وعبد الرحيم فكاهي ممثل إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات.

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