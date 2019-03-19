الوداد يواصل تصدر الاندية الوطنية قاريا والرجاء ثانيا

هبة سبور

تفوق الوداد الرياضي لكرة القدم على غريمه التقليدي الرجاء الرياضي في في التصنيف الشهري لأندية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الصادر امس الإثنين.

وحل نادي الوداد الرياضي في المركز الثالث إفريقيا والثاني عربيا و الأول وطنيا برصيد 53 نقطة خلف كل من تيبي مازيمبي الكونغولي المتصدر 58 نقطة والأهلي المصري الوصيف ب 57 نقطة.

في حين تواجد الرجاء الرياضي ضمن قائمة أحسن 10 أندية في القارة السمراء حيت إحتل المركز العاشر إفريقيا والثاني وطنيا والسادس عربيا.

يشار أن الوداد الرياضي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ،فيما غريمه الرجاء خرج من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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