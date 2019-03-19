ميسي يلتحق بالمنتخب الأرجنتيني قبل “ودية طنجة” أمام المغرب

هبة بريس - القسم الرياضي

التحق نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، ببعثة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في مدريد، والتي تستعد لخوض مباراتين وديتين هذا الشهر ضد فنزويلا والمغرب، ستشهدان عودته الى صفوفه للمرة الأولى منذ مونديال 2018.

وغداة تسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى ريال بيتيس (4-1) في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، انضم أفضل لاعب في العالم الى زملائه في المنتخب، بحسب صور نشرت عبر حساب الأخير على “تويتر”، تحضيرا لخوض تمرين مشترك في مركز تدريب ريال مدريد.

وقد حضر جميع اللاعبين الدوليين الذين يمارسون في أندية أوربية والذين استدعاهم مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني هذه الحصة التدريبية الأولى باستثناء مدافع فريق ( مانشستر سيتي ) نيكولاس أوتاميندي الذي أصيب خلال مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق سوانسي يوم السبت الماضي ( 3 مقابل 2 ) .

وسينضم اللاعبون الثلاثة لفريق ( بوكا جونيور) وهم إستيبان أندرادا وإيفان ماركوني وداريو بينيديتو بالإضافة إلى كل من والتر كانيمان ( نادي جريميو ) وبيتي مارتينيز ( نادي ريفربلات) إلى المجموعة الأرجنتينية خلال الساعات القادمة .

وكان الناخب الوطني هيرفي رونار قد كشف مؤخرا عن اللائحة النهائية لأسود الأطلس الذين سيواجهون يوم 22 مارس منتخب ملاوي في مقابلة برسم الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم ( كان 2019 ) تليها مباراة ودية مع المنتخب الأرجنتيني يوم 26 من نفس الشهر في مدينة طنجة .

وغاب نجم الفريق الكاتالوني عن المنتخب منذ الخروج أمام فرنسا في الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، وسيعود لتشكيلة تستعد لخوض مباراتين وديتين ضد فنزويلا في 22 مارس على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لأتلتيكو مدريد، وضد المغرب في 26 منه في طنجة.

وتأتي المباراتان ضمن تحضيرات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية، والتي تستضيفها البرازيل بين 14 حزيران/يونيو والسابع من تموز/يوليو.

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