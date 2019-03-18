التنسيق النقابي الخماسي يستنكر المقاربة الأمنية و الضبطية في التعاطي مع الشأن التعليمي

هبة بريس - الرباط

استنكر التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم ( CDT وUGTM وFDT وUMT وFNE ) عبر بيان توصلت “هبة بريس” بنسخة منه “اعتماد المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الشأن التعليمي ومع الاحتجـاجات المشروعـة”.

ليدعو في نفس البيان “الشغيـلة التعليمية إلى مزيد من التعبئة لتنفيذ محطات البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية والانخراط القوي في الإضراب الوطني العام الوحدوي أيام 26و 27و 28 مارس 2019”.

ليعتبر أن “الحل لإيقاف الاحتقان وعدم الاستقرار، يمر عبر تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0