براد يراسل المديرين الإقليميين لتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتغيبين

هبة بريس - الرشيدية

في تطور مثير وعلى غرار باقي الأكاديميات وجه مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت علي براد مراسلة الى المديرين الإقليميين بالجهة توصلت “هبة بريس” بنسخة منها يدعوهم فيها الى دعوة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الى التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبين، وموافاة مصالح الاكاديمية بلائحة إسمية للمعنيين بالأمر مرفقة بالإجراءات القانونية المتخذة في حقهم وذلك قبل يوم الخميس 21 مارس 2019.

وفي هذا الإطار، وحتى يتسنى للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت تدبير الخصاص من هيئة التدريس، طلب براد من المدراء الإقليميين بالجهة موافاته بحاجيات المديريات الإقليمية التابعة للجهة من هيئة التدريس مع مراعاة الحد الاقصى للترشيد.

هذا التطور يأتي ساعات بعد إصدار الوزارة لبلاغ تؤكد فيه أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”، في إشارة إلى إمكانية فصل الأساتذة المتعاقدين في حالة استمرارهم في الإضراب عن العمل.

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، خلال مجلسها الوطني الذي انعقد، أول أمس السبت (16 مارس)، في فاس، قد قررت تمديد الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي والذي ينطلق اليوم الإثنين إلى غاية 24 مارس الجاري.

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