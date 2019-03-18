تارودانت: العاملات الزراعيات بأولاد تايمة يحتفين باليوم العالمي للمرأة

محمد ضباش ـ هبة بريس

احتفاء باليوم العالمي للمرأة، نظم فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بأولاد تايمة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بدعم من شركة “كوالتي بين”، عشية أمس الأحد 17 مارس 2019 بالمركب الاجتماعي أولاد داحو، لقاء تواصليا ضم العشرات من العاملات الزراعيات بالمنطقة.

اللقاء كان مناسبة لتجديد التواصل وصلة الرحم بالعاملات الزراعيات المناضلات ضمن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وتثمين الدور الهام للشغيلة الزراعية النسوية، التي أثبتت حضورها القوي وجدارتها المستحقة في العمل بجديتها و تفانيها الدائم، وكذا فرصة للتذكير بدور النساء العاملات وحقوقهن عموما، وجهود المرأة المغربية التي استمرت في أداء أدوارها المختلفة رغم كل الصعوبات والتحديات، ومناسبة للدعوة إلى تغيير المنظور التبخيسي للجهود الشجاعة التي تبذلها العاملات الزراعية سواء من خلال مساواتها بزملائهم الرجال في القطاع الزراعي وكذا بنظيراتهن بالقطاع الصناعي أو القطاع العام.

كما كان اللقاء مناسبة لتدارس المحطات النضالية و التأطيرية التي خاضها فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بأولاد تايمة (UMT) للدفاع والترافع عن مجموعة من الملفات والمطالب العمالية بشكل عام والنسوية بشكل خاص، في سبيل الدفاع عن حقوق الشغيلة العمالية ومكتسباتها المشروعة، إلى جانب الأدوار التي لعبها في تعزيز القدرات المعرفية والعلمية والقانونية لمناضليه وخلق علاقات اجتماعية وتضامنية بين كل مكوناته من خلال العديد من اللقاءات التكوينية والأنشطة الجمعوية المقدمة لهم.

هذا وجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لأول مرة كان في 8 مارس 1909 في أميركا، وكان يعرف باليوم القومي للمرأة في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن عيّن الحزب الاشتراكي الأميركي هذا اليوم للاحتفال بالمرأة تذكيرا بإضراب عاملات صناعة الملابس في نيويورك، حيث تظاهرت النساء تنديدا بظروف عملهن القاسية حينها.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3