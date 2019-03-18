المجلس المركزي بألمانيا يجدد مكتبه ويدعو لتلاحم أقوى بين ”مغاربة ألمانيا“

هبة بريس - ألمانيا

إلتئمت الجمعيات والمساجد المغربية المنضوية تحت لواء المجلس المركزي بألمانيا نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة دورتموند الألمانية، لانتخاب مكتب جديد للمجلس بعد انتهاء مدة انتداب المجلس السابق.

واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، قبل أن يتم بعدها عرض التقريرين الأدبي و المالي للمجلس برئاسة ارئيسه السابق، إضافة لمداخلة للرئيس الثاني في المجلس السابق محمد بنوه، والتي همت وضعية المجلس و التحديات التي يواجهها.

ومن أبرز التحديات التي كشف عنها محمد بنوه، تلك التي تخص لم شمل مغاربة ألمانيا، و الدفاع عن حقوقهم وفق الشريعة الإسلامية و المذهب المالكي، كما دعا أيضا خلال مداخلته إلى المزيد من الإتحاد والتلاحم بغية خلق قوة فاعلة داخل المجتمع الألماني.

واختتم الجمع العام بإعادة انتخاب مكتب جديد بتاريخ صلاحية لا تتجاوز الثلاث سنوات، حيث انتخب محمد بنوه رئيسا أولاً للمجلس و محمد دمناتي رئيسا ثانيا، و بنعيسى شوقي رئيسا ثالثاً.

كما انتخب أحمد زغلول، كاتبا عاما ومنير ركراكي نائبا له، ومصطفى بقار أمين مال الصندوق، و ناصر شحشوح نائبا له، بالإضافة إلى التصويت على ثلاثة مستشارين داخل المجلس وهم الطاهر الأيوبي وسليمان سعدان ومحمد كعدا .

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