التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين :نعاني الظلم والحكومة تعتبرنا غير نافعين

هبة بريس ـ الرباط

اتهمت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب الحكومة بإقصاء أعضاء التنسيقية عمدا من جميع المباريات فقط لأنهم مناضلون و يعبرون عن الواقع الذي تعيشه فئة المكفوفين بالمغرب.

وطالب أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب “كافة المنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لاحتواء هذا الوضع الكارثي الانساني الذي يحدث، لأن الحكومة لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو المعاقين بشكل خاص”.

وأوضحت التنسيقية أن الحكومة تعتبر المكفوفين المعطلين غير نافعين في الوظيفة التي هي حق لهم كمغاربة .

ودعا المكفوفون المعطلون الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم من الاقصاء والذل و ظلم الحكومة والمسؤولين بالمغرب”، مشيرين أنهم سيبقون مستمرين في اعتصامهم إلى أن يتم تنفيذ مطالبهم.

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