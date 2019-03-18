الأمم المتحدة: اجتماع في سويسرا بشأن قضية الصحراء الخميس

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن المبعوث الشخصي لأمينها العام هورست كولر، سيعقد “اجتماع مائدة مستديرة ثان” بشأن الصحراء ا يومي الخميس والجمعة المقبلين في سويسرا.

وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوغريك، أن “اجتماع المائدة المستديرة سيضم وفودا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا”.

وأوضح البيان أن “الاجتماع سيعقد وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2440 كخطوة أخرى في العملية السياسية نحو التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.

ونوه بيان المتحدث الرسمي الصادر اليوم إلى أن “الغرض من الاجتماع هو أن تبدأ الوفود في تناول العناصر اللازمة لبناء حل دائم قائم على حل وسط، وسيكون الاجتماع أيضا بمثابة فرصة للوفود لإعادة النظر في القضايا الإقليمية ومناقشة كيفية بناء الثقة”.

واحتضنت جنيف، ديسمبر الماضي، اجتماع “طاولة مستديرة”، في إطار مباحثات بين المغرب و”البوليساريو”، لإيجاد حل لقضية الصحراء، بوساطة كوهلر، وحضور كل من الجزائر وموريتانيا كمراقبين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0