بركان..ملاسنات بين صاحب مقهى وبائع سجائر تنتهي بجريمة قتل

هبة بريس : أحمد المساعد

وقعت بعد زوال اليوم الإثنين 18 مارس الجاري جريمة قتل راح ضحيتها شخص سبعيني يستأجر مقهى متواجدة بشارع محمد الخامس بمدينة بركان

وحسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس، فتفاصيل الحادث وقع حوالي الساعة الثانية والنصف زوالا ، راح ضحيتها الشخص المستأجر للمقهى بعد تلقيه طعنة بالسلاح الأبيض من طرف شخص سبعيني يعمل في بيع السجائر بالتقسيط بالقرب من المقهى .

و أكد نفس المصدر ذاته ، على أن الجريمة وقعت نتيجة ملاسنات بين الطرفين تطورت إلى تدافع وعراك دفع احدهما إلى توجيه ضربة قاتلة ، وعليه تم اشعار السلطات المحلية ومصالح الأمن من طرف الساكنة ليتم القبض على الجاني.

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