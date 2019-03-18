قدماء تلاميذ مؤسسة تعليمية بالرشيدية يتبرعون بثلاث عمُرات لأساتذتهم في السبعينيات

سعيد وعشى - الرشيدية

إحياء للذكرى الاربعين لتأسيس ثانوية بئر إنزران الإعدادية بالريصاني إقليم الرشيدية، بادر تلاميذ المؤسسة القدامى بالتبرع بثلاث عمرات لثلاثة من اساتذتهم في السبعينيات من القرن الماضي، اعترافا لهم بما قدموه من جهد لتربية وتعليم جيل شب في ظروف صعبة بعمق المغرب بتافيلالت في السبعينيات.

ويتعلق الامر بكل من محمد الادريسي أستاذ مادة الاجتماعيات، والأستاذ محمد بركي استاذ مادة اللغة العربية والأستاذ شوراق عمر أستاذ مادة التربية البدنية الذي لم تسعفه ظروفه الشخصية لحضور اللقاء، وقد حج التلاميذ القدامى الذين درسوا بالمؤسسة من انحاء الوطن تلبية لدعوى الاخلاص كما حضر الكثير من الاساتذة القدامى ايضا لجمع اللمة وصلة الرحم، وهي مبادرة متفردة من ابناء تافيلالت في عمل قوي جمع بين التلاميذ القدامى لمؤسسة بئر انزران واساتذتهم وجمعية بسمة لمساندة مرضى القصور الكلوي في لقاء الصداقة تحت شعار ” الوفاء لقيم المواطنة سبيل لتحقيق التنمية المستدامة “.

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وخلف الحدث اثرا عميقا في نفس الاساتذة الذين لبوا الدعوة لحضور أربعينية المؤسسة التي شرع فيها العمل التربوي في الموسم الدراسي 1977 – 1978، وجمع الحدث بين تلاميذ قدماء اخلصوا لقيمهم ورغبوا تكريس ثقافة الاعتراف والاعتذار ولم شمل فعاليات واطر المنطقة وتجديد جسور التواصل وصلة الرحم وتوظيف القدرات والمؤهلات والخبرات المتوفرة لدى فعاليات المنطقة وتحسيس الأجيال الصاعدة بضرورة التحلي بالقيم والاخلاق التربوية الحميدة.

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