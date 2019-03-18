عسكري من “ميليشيات البوليساريو” يسليم نفسه للجيش المغربي

هبة بريس ـ الرباط

افاد اكثر من مصدر ان عسكريا تابعا لما يسمى بـ “البوليساريو” قد سلم نفسه صباح اليوم بمنطقة “الفارسية”.

و أضافت ذات المصادر أن هذا الشخص تقدم لدورية عسكرية تابعة للجيش الملكي بمنطقة الفارسية، بجهة وادي درعة، وسلم نفسه معبرا على نيته في العودة الى بلده الأصلي المغرب .

وقدم المعني بالأمر، البالغ من العمر 29 سنة، نفسه على أنه برتبة قبطان يشغل منصب ضابط مساعد لقائد كتيبة في ما يسمى بـ”درك جبهة البوليساريو” .

وكشف المعني بالأمر، الذي كان على متن سيارة جيب ملونة أن هناك العديد من الانفصاليين التائبين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن، تضيف ذات المصادر.

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