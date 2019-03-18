البحرية الملكية تنقذ أكثر من 50 مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل الناظور

نُشر بتاريخ :  2019-03-18 - 18:46
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هبة بريس ـ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تمكنت، خلال ليلة الأحد-الاثنين بعرض ساحل الناظور، من إنقاذ 53 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم عشر نساء، كانوا على متن قارب مطاطي واجه صعوبات.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية، بعضهم كان في حالة صحية متدهورة، حصلوا على العلاجات الأولية على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء الناظور وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

وأضاف المصدر أن ثلاث جثث تم العثور عليها على متن هذا القارب، تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحساني بالناظور.

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