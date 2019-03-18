انزكان: الأمن يعتقل شخصا أطلق الرصاص من بندقية صيد

احمد وزروتي ـ هبة بريس

أطلق أحد المواطنين النار مساء اليوم الاثنين 18مارس بحي ليراك بمدينة انزكان، على طائر ” عوا” بواسطة بندقية صيد يمتلكها ” خماسية”.

وأكدت مصادر عليمة أن مطلق النار حاول إبعاد الطائر عن أرانب صغيرة يربيها في سطح منزله، لكن الطائر كان يعاود الهجوم في كل مرة، مما حدا به إلى استعمال بندقية الصيد التي بحوزته من أجل إنهاء الأمر.

وفور سماع دوي الرصاص، هلع جيرانه الذين اتصلوا بالشرطة، حيث حلت بعين المكان واعتقلت مطلق النار وحجزت على بندقيته.

هذا، وتتعامل السلطات الأمنية بحزم كبير ، مند حادث كلميم، مع استعمال البنادق المرخصة خارج إطار القنص، حيث عرفت الأيام الحالية حوادث عديدة باستعمال بنادق الصيد.

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