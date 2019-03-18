حقوقيون يرافعون عن ”المهداوي“ وحرية الصحافة والتعبير بجنيف

كشف مركز الشباب للحقوق والحريات وكذا الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، عن مشاركتهما في الدورة 40 لمجلس حقوق الانسان، وذلك من أجل الترافع حول قضايا حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلميين بالمغرب.

وحسب البلاغ الصحفي الصادر فإن مركز الشباب للحقوق والحريات والهيئة الوطنية لحقوق الانسان، تبنى الدفاع عن مجموعة من الملفات التي لها علاقة بحرية الرأي والتعبير بالمغرب، ولعل أبرزها، ”قضية الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل أنفو المتوقف عن الصدور، المعتقل على ضوء ممارسته لمهنته في تلقي المعلومات والتقصي، والحكم عليه ثلاث سنوات سجنا نافذا“.

ورافعت الهيئتان أيضاً في قضية الصحفيين الأربعة و هم محمد أحداد عن يومية “المساء”،عبد الحق بلشكر عن “أخبار اليوم”، ثم كوثر زكي وعبد الإله سخير عن موقع “الجريدة 24″، المتابعين بالقانون الجنائي على إثر نشرهم معلومات صحيحة، ومطالبة النيابة العامة بسجنهم لمدة خمس سنوات.

ولم يتم إغفال كذلك ”قضية معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، في كل من مدن الحسيمة، وجرادة، وزاكورة، وتنغير، وبني ملال، وبويزكارن، والتي أدت إلى اعتقال ومتابعة أزيد 500 متظاهر سلمي بينهم نساء وأطفال، من أجل حقوق مشروعة، حسب تقارير وطنية ودولية“.

واستسرل البلاغ على أن الهيئتان وقعت أيضا تظلمات لدى كل من، ديفيد كاي Mr. David Kaye المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وكليمون نيالتسوسي Clément Nyaletsossi المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وبخصوص قضية الصحفي توفيق بوعشرين، كشف البلاغ الصحفي عن تتبع قضية الأخير، ” خاصة بعد صدور تقرير عن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي وغير الطوعي، معتبرا اعتقاله تم خارج الضوابط القانونية والحقوقية، وأنه تم توجيه مراسلة إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال، بشأن تحديد مفهوم الإتجار بالبشر في طبيعة العلاقة التي ادعتها المشتكيات الثلاث (أ .ح، خ.ج، س.م)“.

وأكمل البلاغ في حديثه عن قضية توفيق بوعشرين، :” …مع موافاة المقررة بكل المعطيات القانونية ذات الصلة، وتصريحات المشتكيات الثلاثة منذ بداية متابعة الصحفي توفيق بوعشرين، والوضع الاجتماعي لهن، بالإضافة إلى تحريك مسطرة التعويض التي تقدم بها زوج إحدى المشتكيات، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي مع الهيئات الأممية ذات الصلة وخاصة الإجراءات والمساطر الخاصة“.

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