بوتفليقة: الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها

هبة بريس ـ الرباط

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن الجزائر “مقبلة على تغيير نظام حكمها ومنهجها السياسي ضمن ندوة وطنية ستعقد في قادم الأيام”.

وأشار بوتفليقة، في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الإثنين بمناسبة يوم النصر الذي تحييه الجزائر غدا الثلاثاء، إلى أن الندوة الوطنية التي دعا إلى تأسيسها في وقت سابق ستعقد في القريب العاجل وستشارك فيها جميع الأطراف.

وتعهد بوتفليقة أيضا بأن يجري التعديل الدستوري عبر استفتاء شعبي، مؤكدا على أن “المسار الجديد سيبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية”.

وتعتبر رسالة الرئيس الجزائري أول رد رسمي من طرف السلطات على المسيرات التي نظمها المواطنون المحتجون يوم الجمعة الفارط.

ويبدي العديد من الجزائريين رفضا لكل ما تقترحه السلطة، ويطالبون برحيل النظام الحالي، بما في ذلك الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.

ورفضت أطياف سياسية ونقابية المشاركة في المشاورات التي يجريها الوزير الأول نور الدين بدوي، المعين حديثا، من أجل تشكيل حكومة جديدة.

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