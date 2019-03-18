الاحتلال الاسرائيلي يحتفي بتغطية “ميدي 1” لعملية سلفيت ( صورة )

هبة بريس ـ الرباط

في سابقة هي الأولى من نوعها، استعملت قناة “ميدي 1” وصف عملية مزدوجة نفذها شاب فلسطيني أفضت إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية المحتلة بـ”الهجوم الإرهابي”، ما أثار استياء نشطاء شبكات التواصل، واعتبرها البعض “جريمة” تستدعي من هيئة الاتصال السمعي البصري التدخل ومحاسبة القناة.

قناة “ميدي1” نشرت الخبر على موقعها وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “فلسطيني يقتل إسرائيليا في هجوم “إرهابي” بالضفة الغربية المحتلة”، ما خلف صدمة في صفوف نشطاء شبكات التواصل دفع بالقناة إلى حذف المقال دقائق بعد نشره وإزالته من حساباتها بمواقع التواصل.

الخبر استغله الاحتلال الإسرائيلي فقام بتوظيفه في معركته ضد المقاومة.

ونشر الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، الاثنين 18 مارس الجاري تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مرفوقة بصورة الخبر “إذاعة” ميدي1 حول العملية.

وقال أفيخاي أدرعي: “نعم #عملية_سلفيت هي عملية إرهابية جبانة ومنفذها إرهابي حقير سنحاسبه أجلا أم عاجلا”.

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