قايد صالح: الجيش الجزائري سيظل حصنا للبلاد

هبة بريس - وكالات

قال رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، إن الجيش “سيكون الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال”، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وفي كلمة أثناء زيارة عمل وتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية الثالثة، الاثنين، أشاد صالح بالشعب الجزائري الذي “أثبت في هذه الظروف الحالية، حسا وطنيا بل وحضاريا بالغ الرفعة، ينم عن وعي شعبي عميق أذهل الجميع في كافة أصقاع العالم”.

وتابع القائد العسكري: “في ظل هذا الوعي المدرك لقدسية الوطن ولأمنه واستقراره، أجدد اليوم ما تعهدت به أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، بأن الجيش الوطني الشعبي سيكون دوما، وفقا لمهامه، الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال”.

وأشار صالح إلى أن تاريخ الجزائر “تخلله العديد من الأزمات والمحن ومر بفترات صعبة”، لكن خلالها “سجل الشعب الجزائري اسمه في سجل التاريخ”.

وتأتي كلمة الفريق صالح بعدما أبدى الشارع الجزائري رفضا لقرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن تراجعه عن الترشح لولاية خامسة لكنه أرجأ الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وهو ما اعتبره معارضون بمثابة التفاف على مطالب الشارع.

ورفضت 13 نقابة جزائرية دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثا نور الدين بدوي لتشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة المحتجين الذين يضغطون على ابوتفليقة ودائرته الداخلية كي يتنحى بشكل فوري.

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