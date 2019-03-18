هجوم أوتريخت.. سفارة المغرب بهولندا تتابع الوضع عن كثب

هبة بريس

أنشأت سفارة المغرب بلاهاي، خلية أزمة، من أجل تتبع الوضع عن كثب مع السلطات الهولندية، والقنصليات الأربع للمغرب بهولندا، للتحقق مما إذا كان مغاربة ضمن ضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف ترامواي بمدينة أوتريخت.

وأوضحت مصادر دبلوماسية مغربية انه تم إنشاء الخلية المذكورة من أجل الإجابة على أسئلة المغاربة المقيمين في هولندا من خلال الاتصال بالرقم التالي :0031610149146.

وكان عمدة مدينة أوتريخت، جان فان زانين قد أعلن أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق النار داخل ميترو، واصيب تسعة آخرون بجروح، دون ان يحدد جنسيات الضحايا.

وقال العمدة في شريط فيديو “في هذه المرحلة يمكن تأكيد وقوع ثلاثة قتلى ،وتسعة جرحى، ثلاثة منهم اصابتهم بليغة”.

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