أزيد من مليار ونصف سنتيم لتحقيق حلم أهالي تغازوت وزوار المنطقة

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت جماعة تغازوت خلال منتصف الشهر الجاري من تحقيق الحلم الذي كان يراود سكانها، والمتمثل في توسيع و تعبيد الطريق الرئيسية والمرابد المجاورة اعتبارا للمعاناة التي كان يعانيها السائقون و سكان المنطقة سابقا.

وأفادت مصادر محلية أن توسعة الطريق وتعبيدها بهذا الشكل ، سيسهل عملية مرور السيارات والشاحنات التي تتجه إلى الشواطئ المجاورة، وكذا المتجهين صوب مدينة الصويرة.

وفي اتصال هاتفي برئيس الجماعة محمد بوهريست، أكد الأخير أن إنجاز العملية تم في مرحلتين متتاليتين تكلفت بها شركتان مختلفتان، حيث أمضت الشركة الأولى قرابة ستة أشهر من أجل التوسيع وصيانة الجنبات ووضع القنوات الممررة لمياه الأمطار، في حين انتقلت الشركة الثانية إلى تعبيد الطريق والمرابد الخاصة بالسيارات.

وأضاف بوهريست أن مساهمة مجلس الجهة في المشروع بلغت 750 مليون سنتيم ، كما ساهم مجلس العمالة ب600 مليون سنتيم، في الوقت الذي ضخت فيه جماعة تغازوت أيضا مبلغ 200 مليون سنتيم,

هذا، وبعد إنجاز أزيد من تسعين بالمائة من الأشغال، ستعرف المنطقة حركة سياحية بسلاسة أفضل في الولوج إلى المنتجعات والشقق، اعتبارا لمكانة منطقة تغازوت السياحية والتي يطلق عليها منطقة الشمس والبحر.

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