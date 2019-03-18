سيارة “مجنونة” تقتل رجلا وتصيب 3 آخرين بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

علمت الجريدة من مصادرها جيدة الاطلاع، أن سيارة “مجنونة” خلقت، أمس الأحد، حالة هلع في عاصمة دكالة، بعد أن قتلت رجلا وأرسلت ثلاثة أشخاص في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة.

وحسب وقائع النازلة، فإن سيارة خفيفة تحمل ترقيما معدنيا يخص الدارالبيضاء، كان سائقها في حالة غير طبيعية، دهست في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء أمس الأحد، رجلا في عقده السادس، كان جالسا أمام منزله الكائن بشارع مولاي عبد الحفيظ، قبل أن يتابع السائق طريقه ويصطدم تباعا 3 أشخاص آخرين.

الضحايا الأربعة تم نقلهم على وجه السرعة على متن سيارة إسعاف، إلى قسم المستعجلات بمستشفى الجديدة، حيث قضى الضحية الأول نحبه، وهو بالمناسبة رب أسرة، وكان يشتغل قيد حياته عون خدمة، فيما خضع المصابون الثلاثة للعناية الطبية.

هذا، وقد مكنت شهادات المواطنين الذي أبلغوا الشرطة على نوع السيارة ورقم لوحتها المعدنية، من تحديد هوية مالكها، وإيقاف شخص علاقة بالنازلة، فيما يتم البحث عن شخص آخر.

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