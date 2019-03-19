الأساتذة المتعاقدون …أكاديمية التعليم لجهة الدار البيضاء سطات تفعل مسطرة ترك الوظيفة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

كشفت وثيقة خاصة صادرة عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، عبد المومن طالب، يأمر من خلالها المديرات والمديرين الإقليميين لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة العمومية وحصر الخصاص في هيئة التدريس.

وجاء في الوثيقة أنه وعلى إثر التغيب الجماعي لعدد من الأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية عن العمل منذ أسبوعين، يشزفني أن أطلب منكم دعوة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية إلى التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبين وموافاة مصالح هذه الأكاديمية بلائحة إسمية للمعنيين بالأمر مرفقة بالإجراءت القانونية المتخذة في حقهم، وذلك قبل الخميس 21 مارس 2019.

وأضافت الوثيقة أنه :”وفي هذا الإطار وحتى يتسنى لهذه الأكاديمية تدبير الخصاص من هيأة التدريس، يشرفي أن أطلب منكم موافاتي بحاجيات المديرية الإقليمية التي تشرفون عليها من هيأة التدريس (حسب السلك والتخصص) ، وذلك مع مراعاة الحد الأقصى للترشيد“.

هذا وفي نفس السياق، استنكر التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم ( CDT وUGTM وFDT وUMT وFNE ) عبر بيان توصلت “هبة بريس” بنسخة منه “اعتماد المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الشأن التعليمي ومع الاحتجـاجات المشروعـة”.

ليدعو في نفس البيان “الشغيـلة التعليمية إلى مزيد من التعبئة لتنفيذ محطات البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية والانخراط القوي في الإضراب الوطني العام الوحدوي أيام 26و 27و 28 مارس 2019”.

وزاد البلاغ بأن “الحل لإيقاف الاحتقان وعدم الاستقرار، يمر عبر تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع”.

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