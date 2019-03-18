ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في اوتريخت

هبة بريس - وكالات

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة آخرون في اطلاق النار في مدينة اوتريخت الهولندية، بحسب ما صرح رئيس بلدية المدينة الاثنين 18 مارس، مضيفا أن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.

وقال رئيس البلدية جان فان زانين في تسجيل فيديو على تويتر “في هذه المرحلة نستطيع أن نؤكد سقوط ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، اصابة ثلاثة منهم خطيرة”.

هذا و طوقت السلطات ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقع الحادث الرئيسي، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وأفادت شرطة أوتريخت بأنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم، فيما طلبت من الجامعات والمدارس إغلاق أبوابها وعدم السماح للطلاب بالخروج.

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