تارودانت: حجز سيارة “كات كات” محملة بالمخدرات بجماعة إسن‎

محمد ضباش - هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير وبتنسيق أمني مع مصالح الدرك الملكي بأولاد تايمة، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد 17 مارس 2019، من اعتراض سيارة رباعية الدفع على متنها كمية مهمة من المخدرات.

وحسب مصادر، فقد طاردت مصالح الأمن بمدينة أكادير سيارة من نوع “رونج روفر” قادمة من شمال المغرب، بعدما لاذ سائقها بالفرار عند محاولة توقيفه في أحد الحواجز الأمنية بمدخل الطريق السريع، متوجها نحو الطريق المارة من تماعيت مرورا بإسن بإتجاه تارودانت قبل أن يتخلى السائق ومرافقيه على السيارة ويلوذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة، فيما جرى توقيف السيارة على مستوى إحدى الضيعات الفلاحية بدوار الرياينة بالجماعة القروية إسن بإقليم تارودانت، حيث أسفرت عملية تفتيشها عن حجز 31 كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، فضلا عن وثائق شخصية.

هذا وباشرت فرق الشرطة القضائية تحريات وأبحاث ميدانية مكثفة لتوقيف المشتبه فيهم الذين كانوا على متن السيارة بعد أن تمكنوا من الفرار، وذلك بعد أن تم تحديد هويتهم بشكل كامل.

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