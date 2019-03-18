قناة عربية تختار “فاتحة جمهور الوداد” لقطة للأسبوع

هبة سبور – شفيق عنوري

اختارت قناة “روسيا اليوم العربية”، قراءة جماهير الوداد الرياضي، “سورة الفاتحة”، على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزلاندا، لقطة للأسبوع الماضي.

ورفعت جماهير الوداد “التكبيرات” خلال اللقاء الذي جمع فريقها بضيفه ماميلودي صن داونز، قبل أن يقف أنصار الفريق “الأحمر”، ويقرأ الفاتحة ترحما على ضحايا الجريمة الإرهابية.

ووصفت القناة الروسية الناطقة باللغة العربية، ما قام به جماهير الوداد، ب”اللوحة الإنسانية الرائعة والجميلة”.

يشار إلى أن مباراة الوداد وصن داونز، انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف، وعبوره إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، متصدر المجموعة الأولى.

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