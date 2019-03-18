إضراب وطني بالتعليم العالي تضامناً مع البرلماني ”حيسان“ في يوم النطق بالحكم‎

هبة بريس – الرباط

يخوض موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوون تحت لواء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا الأربعاء 20 مارس 2019 تضامنا مع المستشار البرلماني حيسان عبد الحق، عضو مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، المتابع في قضية ما عرف بتسريب معلومات سرية من لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، رفقة أربعة صحافيين آخرين.

وحسب معلومات توصلت بها جريدة ”هبة بريس“ ، فقد أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ك.د.ش بيانا يدعو فيه كافة العاملين في القطاع إلى خوص الإضراب يوم الأربعاء المقبل، والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في نفس اليوم موازاة مع مثول البرلماني حيسان عبد الحق أمام المحكمة في جلسة أخيرة ستخصص للنطق بالحكم.

هذا وشهدت الجلسة الماضية وقفة احتجاجية مشتركة للنقابة الوطنية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الأخيرة التي أدانت بدورها متابعة الصحافيين الأربعة بسبب نشر مقالات إخبارية تضم معلومات صحيحة وموثوقة، وهو أمر اعتبره النقيب عبد الله البقالي تضييق على حرية الصحافة والصحافيين بالمغرب.

وندد عبد الله البقالي رفقة عدد كبير من الصحافيين، المتابعة القضائية التي تلاحق زملاءهم في مهنة المتاعب، حيث عرفت المؤسسات الإعلامية حمل للشارات الحمراء تضامنا وتنديدا بالتضييق على الصحافيين في نقل المعلومة للمواطن المغربي، خصوصاً بعدما التمست النيابة العامة في جلسة سابقة السجن للصحافيين الأربعة والبرلماني عبد الحق حيسان.

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