مقتل شخص واحد في حادث ترام هولندا ومنفذ الهجوم مازال طليقا

هبة بريس - وكالات

قتل شخص واحد على الأقل، اليوم الاثنين، في حادث إطلاق نار داخل ترام في مدينة أوتريخت وسط هولندا، وذلك بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وطلبت الشرطة الهولندية من المدارس في أوتريخت إغلاق أبوابها، مشيرة إلى أن المهاجم المشتبه به في الهجوم ما زال مطلق السراح.

وذكرت الوكالة الحكومية أن السلطات الهولندية رفعت مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في أوتريخت. كما عززت قوات الأمن في هولندا الإجراءات الأمنية في المطارات والأماكن العامة الحيوية.

وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية أن وحدة مكافحة الإرهاب تطوق مبنى قد يكون المسلح مختبئا به.

وكانت الشرطة قد أعلنت، في وقت سابق، إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا.

وقالت الشرطة أن ساحة في محطة ترام خارج وسط المدينة قد طوقت بينما كانت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

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