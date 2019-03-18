الناظور.. الأمن يفكك شبكة إجرامية في الهجرة الغير الشرعية والاتجار في المخدرات‎

هبة بريس – وجدة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتعاون وثيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في المخدرات.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 18 مارس الجاري، بكل من مدينة الناظور ومنطقة تازغين التابعة لإقليم الدريوش، حيث تم توقيف المشتبه فيهم الأربعة، والذين يوجد من ضمنهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب خمس مذكرات بحث من أجل تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ثلاثة قوارب مطاطية، ومحرك ومضخات هوائية وأجهزة لتحديد المواقع البحرية، ومبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأوروبية، علاوة على سيارة ودراجتين ناريتين وهواتف محمولة وإيصالات التحويلات مالية، فضلا عن حوالي كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا و320 علبة سجائر مهربة وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب وخارجه.

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