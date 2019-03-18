أردوغان: لن نسمح بتحويل اسطنبول إلى القسطنطينية

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يتمكن أحد من تحويل مدينة اسطنبول إلى القسطنطينية مجددا.

وقال أردوغان: “سنبقى هنا إلى يوم القيامة، ولن تجعلوا من اسطنبول قسطنطينية. مؤكدا أنه “في حال تم استهداف تركيا، فإن شعبها لن يتردد في جعل جناق قلعة مقبرة للأعداء كما فعلت قبل 104 أعوام”.

وأشار إلى أن “الأمة التركية سطرت بدمائها تاريخا مجيدا في معارك جناق قلعة”، مشيدا بالدور القيادي لباني تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وعن هجوم نيوزيلندا، والرسائل المعادية التي وجهت له وللأتراك، قال الرئيس أردوغان: “يمتحنوننا عبر الرسالة التي بعثوها لنا من نيوزيلندا التي تبعد عنّا 16 ألف و500 كم، ويواصلون اختبار صبرنا وعزمنا منذ نحو قرن من الزمن”.

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